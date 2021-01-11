Kütahya'da kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

İrem Gül'e ulaşılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ekip, genç kızla irtibatlı bazı kişilerin ifadelerine başvurdu, bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kütahya 'nın Emet ilçesinde 18 gün önce kaybolan genç kızın bulunması için başlatılan çalışmalara devam ediliyor.

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