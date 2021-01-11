Kütahya'nın Emet ilçesinde 18 gün önce kaybolan genç kızın bulunması için başlatılan çalışmalara devam ediliyor.
Dere Mahallesi'ndeki evinden 24 Aralık 2020'de ablasına gideceğini söyleyerek ayrıldıktan sonra haber alınamayan İrem Gül'ün (18) ailesinin ihbarı üzerine başlatılan soruşturma genişletildi.
Emet Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmaların ardından İl Emniyet Müdürlüğünce özel ekip oluşturuldu.
Ekip, genç kızla irtibatlı bazı kişilerin ifadelerine başvurdu, bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
İrem Gül'e ulaşılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da kaybolan genç kızı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika