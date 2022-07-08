Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca hayvanların bulunması amacı ile görevlendirilen 3 Asayiş Timi ve 1 dron unsuru tarafından ormanlık alanda yapılan geniş çaplı aramalarda kayıp hayvanlar Sırören köyüne 4 kilometre mesafede bulunan Avcıkaya mevkiinde ormanlık alanda bulunarak hayvan sahibine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Demirci, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'da kayıp büyükbaş hayvanlar dronla bulundu - Son Dakika

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