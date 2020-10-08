Kayıp olarak aranıyordu, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Kütahya'da kayıp olarak aranan şahıs, ormanlık alanda av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akpınar köyünde oturan 56 yaşındaki Fahri Karabulut, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için ormana gitti. Karabulut, bir süre sonra telefonla eşini arayarak yardım istedi. Eşi ve oğlu tüm aramalarına rağmen Karabulut'a ulaşamayınca duru güvenlik güçlerine bildirildi. Karabulut, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucunda Frig Yolu mevkiindeki ormanlık alanda ölü bulundu. Ekipler, Karabulut'un yanındaki bir av tüfeğiyle kasığından vurulması sonucu öldüğünü belirledi. Karabulut'un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla alakalı soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - KÜTAHYA