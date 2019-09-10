Son Dakika Haberleri: Kütahya'da kaz üreticiliği hızla artıyor
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Kütahya'da kaz üreticiliği hızla artıyor

1 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar, Aslanapa, Altıntaş, Dumlupınar ve Gediz ilçelerindeki kaz sayısı yaklaşık 300 bine ulaştı.

Kütahya'da kaz üreticiliği hızla artıyor, System.String[]

Kütahya'nın Çavdarhisar, Aslanapa, Altıntaş, Dumlupınar ve Gediz ilçelerindeki kaz sayısı yaklaşık 300 bine ulaştı.


İlkbahardan sonbahar mevsimine kadar bakımı yapılan ve kuluçkaya yatırılan kazlar, kış mevsiminin ilk aylarında etleri yenmek üzere hazırlanıyor. Lezzeti kadar içinde bulundurduğu vitamin ve mineraller sayesinde faydalı bir besin kaynağı olan kaz eti, günlük protein ihtiyacının da yarısını karşılıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren kaz etinde A, B, E vitaminleri yüksek oranda bulunurken B12 eksikliğine de iyi geliyor. Kütahya'daki yaklaşık 170 köyde yapılan kaz üretimi de kent ekonomisine katkı sağlıyor.


Kaz yetiştiriciliği ile birçok ailenin geçimini sağladığını belirten Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, "Bölgemizde Altıntaş, Aslanapa, Dumlupınar, Çavdarhisar ve son dönemde Gediz ilçemizde ciddi oranda kaz üretimi yapılıyor. Bölgemizde hemen her köyümüzde kaz üretimi var. Hatta bazı köylerimizin tümü bu işle uğraşıyor. Kaz, yılda 10 ile 12 arası yumurta verir. Kuluçka zamanı yumurtalardan yavru alırlar. Üreticilerimiz kazlarını yumurtadan çıktığında 30 ile 40 TL arası, büyüdüğünde 150 ile 200 TL arası satıyor. Kaz üretimi bölgemize ciddi manada ekonomik girdi sağlıyor. İstanbul'dan gelen alıcılar her sene köylerimize ciddi oranda para ödeyerek kazları satın alıyorlar. Şu an bölgemizde kaz üreticiliği çok önemli bir gelir kaynağı ve daha da geliştirilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışacağız" dedi. - KÜTAHYA

Çavdarhisar, Altıntaş, Aslanapa, Kütahya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:01 Kaynak: İHA
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