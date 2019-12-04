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Kütahya'da kaza: 3 ölü, 2 yaralı (3)

6 saat önce

KAZADA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİKütahya'da Mustafa Koç yönetimindeki 43 APP 021 plakalı otomobilin ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kütahya'da kaza: 3 ölü, 2 yaralı (3), System.String[]

KAZADA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kütahya'da Mustafa Koç yönetimindeki 43 APP 021 plakalı otomobilin ağaca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Deniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Emre Feriz'in ise tedavilerinin sürdüğü belirtilirken, hastaneden taburcu edilen otomobil sürücüsü Mustafa Koç, ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü.

Sabah 07.30'da meydana gelen kazada hurdaya dönen araçtaki Muhammed Harman ve Semih Aslan ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ölü sayısının 3'e yükseldiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:52 Kaynak: DHA
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