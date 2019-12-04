Son Dakika Haberleri: Kütahya'da kazı: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Kütahya'da kazı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Kütahya'da kazı: 2 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaç ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kütahya'da kazı: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]

KÜTAHYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaç ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun 3'üncü kilometresindeki Sporkent kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 43 APP 021 plakalı otomobil, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücüyle birlikte yaralanan 3 kişi ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kütahya, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmenin aracıyla çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti
Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı İzmir'de suya gelen yüzde 15'lik zammın ardından minibüs ücretlerine de yüzde 17 zam yapıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 15:36:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da kazı: 2 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]