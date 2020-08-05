Kütahya'da kedilerin elinden kurtarılan ağaç yediuyuru doğal ortamına bırakıldı - Son Dakika

Kütahya'da kedilerin elinden kurtarılan ağaç yediuyuru doğal ortamına bırakıldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kedilerin saldırısından kurtarılan ağaç yediuyuru doğaya salındı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kedilerin saldırısından kurtarılan ağaç yediuyuru doğaya salındı. Durabey köyündeki evinin bahçesinde fare ile sincaba benzer görüntüsüyle dikkati çeken yediuyura kedilerin saldırdığını gören Deniz Yurdusev, müdahale etti. Kedilerden kurtardığı ağaç yediuyurunu bir kaba koyan Yurdusev, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Herhangi bir yarası olmadığı tespit edilen yediuyur, ekiplerce doğal ortamına bırakıldı. Yurdusev gazetecilere, ilk kez böyle bir hayvanla karşılaştığını belirterek, "Farklı bir hayvan türü olduğunu görünce hemen kedilerin önünden aldım. İnternet üzerinden araştırdım. Nesli tükenme tehlikesi altındaki ağaç yediuyuru oluğunu öğrendim." dedi.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 04:59

Kaynak: AA

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