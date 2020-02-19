Kütahya'da kediye tekme atan kişiye 947 lira para cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da kediye tekme atan kişiye 947 lira para cezası verildi - Son Dakika

Kütahya'da kediye tekme atan kişiye 947 lira para cezası verildi

7 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir kediye tekme attığı güvenlik kamerasınca görüntülenen kişiye 947 lira idari para cezası uygulandı.

Kütahya'da kediye tekme atan kişiye 947 lira para cezası verildi, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir kediye tekme attığı güvenlik kamerasınca görüntülenen kişiye 947 lira idari para cezası uygulandı.

Fatih Mahallesi Kayacan Caddesi'nde kaldırımda yürüyen M.T.'nin, yanından geçen kediye tekme atması ile ilgili başlatılan soruşturma sonuçlandı.

Simav Kaymakamlığınca M.T'ye Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14 ve 28/k maddelerine göre 947 lira idari para cezası verildi.

Simav'da 16 Şubat'ta M.T'nin kediye tekme atması çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Simav Kaymakamlığınca soruşturma başlatılmıştı.

Fatih Mahallesi, Kütahya, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:34 Kaynak: AA
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