Kütahya'da kilit taşı çalışmaları - Son Dakika

Kütahya Belediyesi ekipleri, daha modern ve yaşanabilir bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Altyapı kazı çalışmaları sonrası deforme olan yol ve kaldırımları yenileyen Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Hamidiye Mahallesi ve Evliya Çelebi Mahallesinde bulunan muhtelif sokaklarda kilit taşı tamir işlemlerine devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kilit taşı yenileme ve hazırlık çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. - KÜTAHYA