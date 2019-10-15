Kütahya'da kıran kırana 'Tahtalı araba' yarışı

Mehmetçikler için sahne önünde dev bir bayrak açan köy halkı İstiklal marşını hep bir ağızdan okudu

Renkli görüntülere sahne olan 'Tahtalı araba' yarışlarında yaya geçidi kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla farkındalık mesajı verildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyündeki festival etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Tahtalı araba' yarışması kıran kırana geçen mücadelelere sahne oldu.

Muratlı Köyünde, 5 yıl aradan sonra tekrarlanan 'Üzüm Festivali ve Tahtalı Araba' yarışları, Kayabaşı mevkiinde yapıldı. Suriye'de ki operasyonda vatan için mücadele veren Mehmetçikler için sahne önünde dev bir bayrak açarak, Mehmetçiğe destek veren Muratlı köyü halkı, İstiklal marşını hep bir ağızdan okudu.

Konuşmaların ve folklor gösterilerin ardından tahtalı arabalar start çizgisinde kendi değimleri ile 'Başla gali' ile başlayıp 'Bitti gali' ile bitirdiler.

Devletin kamu spotları ile başlattığı bazı farkındalık projelerine 20 tahtalı araba pilotları da dikkat çekti.

'Yaya öncelikle yolda durarak yayalara yol ver, sollama yasağı, dikkat radar, hız yapmak yasaktır, emniyet kemeri kullanalım, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun' gibi kamu spotları tahtalı araba sürücüleri farkıyla halka anlatıldı.

Bazı tabelalar da ise 'Uçuruma yuvarlanmak yasaktır, dikkat tahta araba çıkabilir, yavaş düşersin' gibi gülümseten tabelalar da yer aldı.

Yarışlar öncesi Tahtalı arabalar kontrol edildi, tekerleri yağlandı. Yarış anında tekeri kırılan dingilleri çıkan araçların tamir ve bakımları anında yapıldı. Bitiş çizgisine kadar gelen araçlar bir sonraki yarış için traktörler ile başlama çizgisine kadar götürüldü. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışlarda vatandaşlar ilgiyle izledi. Festivalde ayrıca, ağalık yarışması yapıldı ve bir tahtalı araba satışa çıkarıldı. Ağalık yarışmasında tahtalı araba 4 bin TL'ye satıldı.

Festival, Hüseyin Arslan, Ramazan Karaman ve Emel Örgün Konserleri ile son buldu.