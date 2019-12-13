Kütahya'da "Kış Tedbirleri" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da 'Kış Tedbirleri' toplantısı - Son Dakika

Kütahya'da "Kış Tedbirleri" toplantısı

6 saat önce

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (AFAD) tarafından düzenlenen "2019-2020 Kış Tedbirleri Toplantısı" Vali Ömer Toraman başkanlığında yapıldı.

Kütahya'da

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (AFAD) tarafından düzenlenen "2019-2020 Kış Tedbirleri Toplantısı" Vali Ömer Toraman başkanlığında yapıldı.


İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun'un sunumuyla gerçekleşen toplantıda vatandaşların uyarılması ve bilgilendirilmesi, yolda mahsur kalanlara yardım, evsiz ve kimsesizlerin barınması, riskli bölgelerin belirlenmesi, bekleme noktalarının belirlenmesi, kurumların koordinasyonu, meteorolojik haberlerin iletilmesi, genel hayatı olumsuz etkileyebilecek risklerin azaltılması için kurumların tam bir koordinasyon içerisinde hareket etmesi ve sağlık tedbirleri gibi konular görüşüldü. - KÜTAHYA

Ahmet Ali, Kütahya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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