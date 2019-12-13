Kütahya'da

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (AFAD) tarafından düzenlenen "2019-2020 Kış Tedbirleri Toplantısı" Vali Ömer Toraman başkanlığında yapıldı.



İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun'un sunumuyla gerçekleşen toplantıda vatandaşların uyarılması ve bilgilendirilmesi, yolda mahsur kalanlara yardım, evsiz ve kimsesizlerin barınması, riskli bölgelerin belirlenmesi, bekleme noktalarının belirlenmesi, kurumların koordinasyonu, meteorolojik haberlerin iletilmesi, genel hayatı olumsuz etkileyebilecek risklerin azaltılması için kurumların tam bir koordinasyon içerisinde hareket etmesi ve sağlık tedbirleri gibi konular görüşüldü. - KÜTAHYA