Son Dakika Haberleri: Kütahya'da kişi başı günlük ortalama atık miktarı 0,99 kilogram
Son Dakika Güncel Kütahya'da kişi başı günlük ortalama atık miktarı 0,99 kilogram

Kütahya'da kişi başı günlük ortalama atık miktarı 0,99 kilogram

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan 2018 yılı Belediye Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre;

Kütahya'da kişi başı günlük ortalama atık miktarı 0,99 kilogram, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan 2018 yılı Belediye Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre; 2018 yılında Kütahya'da atık hizmeti verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı 2016 yılına göre değişmeyerek yüzde 100 olurken, toplanan atık miktarı 2018 yılında 2016 yılına göre yüzde 2,6 artarak 160 bin ton oldu.


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'nın toplanan en fazla atık miktarı bakımından Türkiye'de 40. İl olurken Ege bölgesi illeri arasında 7. il konumda olduğunu ifade etti.


Akyol," Kütahya'da kişi başı toplanan günlük ortalama atık miktarı ise 2016 yılında 0,98 kg iken 2018 yılında artarak 0,99 kg olarak gerçekleşmiştir. Kütahya bu değerle kişi başı günlük toplanan en fazla ortalama atık sıralamasında Türkiye'de 62. Ege Bölgesinde 8.il konumundadır. Ege Bölgesi illerine bakıldığında toplanan atık miktarı en yüksek olan il 2 milyon 132 bin ton ile İzmir olurken, toplanan atık miktarı en düşük olan il ise 145 bin ton ile Uşak'tır. 2018 yılında, 2016 yılına göre Ege Bölgesi illerinde toplanan atık miktarı Aydın, Afyonkarahisar ve Manisa'da azalırken diğer illerde artmıştır. Ege Bölgesi illerinde kişi başı toplanan günlük ortalama atık miktarı 1,95 kg ile en yüksek Muğla olurken en düşük 0,99 kg ile Kütahya'dır" dedi. - KÜTAHYA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Türkiye, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:03 Kaynak: İHA
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