Kütahya'da 'Kısıtlamasız ilk Cumartesi'de yoğunluk yaşanmadı - Son Dakika

Kütahya'da kısıtlamasız ilk cumartesi gününde yoğunluk yaşanmadı.

Korona virüs önlemleri kapsamında 13 hafta boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması, yerinde karar dönemi le sadece pazar günü uygulanmasına geçilmişti. Yerine karar dönemi ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde Kütahya'daki yollarda trafik hareketliliği çok fazla yaşanmadı.

Polis ekipleri, şehrin en hareketli bölgesi olan Sevgi Yolu'ndaki girişlerde HES kodu ve kimlik sorgulamasını sürdürüyor.

Bu arada, Vali Ali Çelik, "Kütahya'mıza turuncu değil; çinimiz gibi, Belediye Kütahyasporumuz gibi mavi yakışır.Şehrimizi maviye dönüştürmek bizim elimizde. Hep birlikte bu mücadeleye omuz verelim. Koronavirüsle mücadelede birlikteyiz, birlikte başaracağız" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA