Kütahya'da kitap dolu poşetlerin içinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi olduğu öne sürülen zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kütahya- Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçtaki H.Ö'nün yanındaki içi kitap dolu poşetlerde yapılan aramada, kitapların altına gizlenmiş 209 gram kokain, 4 bin 638 uyuşturucu hap ve 0.90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya 'da içi kitap dolu poşetlerin içinde kokain ve uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.

7 bin liraya çalışacak işçi bulamadığını söyledi, 5 bin liraya çalışmayı kabul eden çıkınca böyle çark etti