Kütahya'da içi kitap dolu poşetlerin içinde kokain ve uyuşturucu hap bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir aracı takibe aldı.
Kütahya- Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durdurulan araçtaki H.Ö'nün yanındaki içi kitap dolu poşetlerde yapılan aramada, kitapların altına gizlenmiş 209 gram kokain, 4 bin 638 uyuşturucu hap ve 0.90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve uyuşturucu kuryesi olduğu öne sürülen zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kütahya'da kitap dolu poşetlerin içinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı yakalandı - Son Dakika