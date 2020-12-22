Kütahya'da kolon kanserini atlatan 105 yaşındaki Nuri dede, Kovid-19'u da yendi - Son Dakika

Kütahya'da kolon kanserini atlatan 105 yaşındaki Nuri dede, Kovid-19'u da yendi

22.12.2020 11:49
Kütahya'da kolon kanserini atlatan 105 yaşındaki Nuri dede, Kovid-19'u da yendi, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 105 yaşındaki Nuri Uysal, evinde geçirdiği tedavi süreci sonrası yeniden sağlığına kavuştu.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 105 yaşındaki Nuri Uysal, evinde geçirdiği tedavi süreci sonrası yeniden sağlığına kavuştu.

Hisar Mahallesi'nde ikamet eden ve bazı günlerde torununun işlettiği giyim mağazasına giderek yardımcı olan Uysal, bir süre önce rahatsızlanınca Domaniç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Uysal, evinde karantinaya alınarak tedavisine devam edildi.

Nuri Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maskesiz dışarı çıkmadığını, sosyal mesafeye de dikkat etmesine rağmen Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Daha önce kolon kanserini yendiğini anlatan Uysal, "Korona diyorlar işte onu geçirdim ben maşallah. Etrafımızda herkes bu hastalığa yakalanıyor. Ben de korkuyordum yakalanırım diye. Dükkanda gelen gidene bakarken acaba ben de mi yakalandım derken, beni de buldu hastalık. Bir gün sırt ağrım oldu, hastaneye gittik, hasta olduğumu öğrendik. Maşallah geçti gitti, 10 günde ayağa kalktım." dedi.

"Dedem kendine çok iyi bakar"

Uysal'ın torunu Hamit Uysal da 10 yıl önce kolon kanserinden kurtulan dedesinin, Kovid-19'u da yendiği için mutlu olduklarını dile getirdi.

İlerleyen yaşına rağmen dedesinin kendisine yardıma geldiğini aktaran Uysal, "Dedem kendine çok iyi bakar. Bugüne kadar 10 defa ameliyat oldu. En büyük ameliyatları kolon kanseriydi, onu atlattı. Çok yürür, günde iki öğün yemek yer. Saat 18.00'den sonra kesinlikle yeme içmeyi keser. Bol bol yoğurt, ceviz, hakiki zeytinyağı yer. Çocukluğundan beri esnaflık yapıyor, çalışıyor. Hani derler ya çalışan demir pas tutmaz, en bariz örneği dedemdir."

Koronavirüs, Domaniç, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da kolon kanserini atlatan 105 yaşındaki Nuri dede, Kovid-19'u da yendi - Son Dakika


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