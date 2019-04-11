Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Komşular Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Kütahya'da Komşular Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

Kütahya'da komşular arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralıKÜTAHYA'da, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kütahya'da komşular arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

KÜTAHYA'da, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Çinili Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Azmi Özütemiz (61), daha önceden aralarında husumet bulunan komşularıyla sokakta karşılaştı. Burada tartışmaya başlayan komşular arasında kavga çıktı. Bu sırada Azmi Özütemiz otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan Hatice Çetin (41) olay yerinde, ağır yaralanan Hasan Çetin (37) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hafif şekilde yaralanan Hasret Gezgin (39) ve İsmail Çetin (42) ise olay yerine çağrılan ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

silahlı kavgadan sonra evine giden Azmi Özütemiz, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:01 Kaynak: DHA
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