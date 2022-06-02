Kütahya'da kontak kapatan halk otobüsleri yeniden seferlere başladı

KÜTAHYA'da belediye meclisinin verdiği zammı yetersiz bularak kontak kapatan özel halk otobüsü esnafı, Belediye Başkanı Alim Işık ile görüştü. Görüşme sonunda esnaf, 'yönetmeliklere aykırı' olduğu belirtilen eylemi bitirerek yeniden seferlere başladı.

Belediye meclisi tarafından denetimli özel halk otobüslerine yapılan zammı yetersiz bulan esnaf, dün akşam kontak kapatarak, karara tepki gösterdi. Zafertepe Mahallesi'ndeki son durakta araçlarını toplayan esnaf, artan maliyetler nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını aktardı. Belediye Başkanı Işık ise halkın mağdur olmaması için belediyenin tüm araçlarını yolcu taşımak için seferber edeceklerini açıkladı. Başkan Işık'la görüşen otobüs esnafı, 'yönetmeliklere aykırı' kontak kapatma eylemlerinden vazgeçti. Sorun çözülürken, özel halk otobüsleri sabah saatlerinden itibaren yeniden seferlere başladı. Işık, çevre illerden araç desteği sağlayan herkese teşekkür ederek, "Sağduyulu davranışları nedeniyle vatandaşlarımıza ve çevre illerden halkımızın mağdur olmaması için ilimize toplu taşıma aracı gönderen ve kiralık servis işletmecilerine teşekkür ediyorum" dedi. Kütahya Belediye Meclisi'nde alınan ve esnaf tarafından kabul edilmeyen zamlı tarifede tam bilet 4,30 liradan 6 liraya, ilkokul-lise öğrencilerine 3,10 liradan 3,20 liraya, üniversite öğrencileri 3,75 liradan 4 liraya, üniversite ikamet kart 3,20 liradan 3,40 liraya, karekodlu bilet 5,50 liradan 7,50 liraya, aktarma 1,50 liradan 2 liraya yükseltilmişti. Üniversite içi binişler ise 1,50 lirada sabit tutulmuştu.