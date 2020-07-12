Kütahya'da kontrolden çıkan otomobil trafik lambasını böyle devirdi - Son Dakika

KÜTAHYA - Kütahya'da bir kişinin yaralandığı 3 ayrı trafik kazaları, MOBESE kameralarını tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kütahya 'da kontrolden çıkan otomobil trafik lambasını böyle devirdi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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