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Kütahya'da köpeklerin ve yaban hayvanlarının zehirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika

Kütahya'da köpeklerin ve yaban hayvanlarının zehirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

15.12.2021 20:54
Kütahya'da köpeklerin ve yaban hayvanlarının zehirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde sahipsiz köpeklerin ve yaban hayvanlarının zehirlenmesiyle ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde sahipsiz köpeklerin ve yaban hayvanlarının zehirlenmesiyle ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, Tavşanlı Tunçbilek beldesi Yaylacık mevkiinde sahipsiz köpeklerin ve hayvanların zehirlenmesi ile ilgili olarak Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğa Koruma İlçe Müdürlüğü ile bahse konu bölgede yapılan incelemede, 2 köpek, 1 tilki ve 2 kuş cinsi hayvanın öldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerinde bulunan ve zehirli olduğu değerlendirilen tavuk kemiği parçaları ve zehirlenen hayvanlara ait numuneler Bornova Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderilmiştir. Olayın aydınlatılmasına yönelik Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi (HAYDI), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Olay Yeri İnceleme Timi ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığından teşkil edilen özel ekiplerle hassasiyetle araştırmalara devam edilmektedir" denildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da köpeklerin ve yaban hayvanlarının zehirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
Kütahya'da köpeklerin ve yaban hayvanlarının zehirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
Kütahya'da köpeklerin ve yaban hayvanlarının zehirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldı
Kütahya'da köpeklerin ve yaban hayvanlarının zehirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldı

Tunçbilek, Hisarcık, Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da köpeklerin ve yaban hayvanlarının zehirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da köpeklerin ve yaban hayvanlarının zehirlenmesiyle ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika
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