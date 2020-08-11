Kütahya'da Korona tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Vali Ali Çelik'in koordinasyonunda devletin tüm birimleri bugün yeniden sahadaydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde iş yerlerini tek tek ziyaret eden Vali Çelik; maske, mesafe ve temizlik hatırlatması yaptı.

Esnaftan ve vatandaşlardan destek isteyen Vali Çelik, "Bu üç kural en güçlü silahımız. Sizlerden destek istiyoruz. Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, en kapsamlı Korona virüs (Covid-19) denetimlerinin ikincisi Kütahya Valisi Ali Çelik'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya il merkezi ve 12 ilçesinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Covid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen il merkezindeki denetimlere; Vali Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili Salih Özden, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin, ilçe kaymakamları, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, kolluk birimleri ile kurum müdürleri katıldı.

"Maske, mesafe ve temizlik en güçlü silahınız"

Kütahya'nın en işlek caddeleri olan Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Asım Gündüz Caddesi ile Samanpazarı'nda hizmet veren lokanta, alışveriş yerleri, market, kafe ve restoranları ziyaret eden Vali Ali Çelik, iş yeri sahipleri ile vatandaşları Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgilendirip uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen en kapsamlı denetimin ikincisinin yapıldığını dile getiren Vali Çelik, rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik gerçekleştirilen denetimlerin sıklaştırılmasındaki amacın farkındalığı artırmak olduğunu söyledi.

En kapsamlı ikinci denetim için il merkezinde 24 ekip, 103 personelin görevlendirildiğini aktaran Vali Çelik, "Belediye başkanımız, il emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, daire müdürlerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız ve birim amirlerimize kadar sahadayız. Karşılaştığımız tüm vatandaşlarımızla irtibata geçerek tehlikenin henüz geçmediğini ve bu hususta hepimizin sorumluluk alması gerektiğini vurguluyoruz. Amacımız; vatandaşımızın sağlık içinde yarınları kucaklamalarını sağlamak" diye konuştu.

"Kurallara uymak birbirimize karşı sorumluluğumuzdur"

"Korona virüs'le mücadelede en güçlü silahımız; maske, mesafe ve temizlik" diyen Vali Çelik, vatandaşlardan destek istedi. Vali Çelik, "Tüm Kütahyalılardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına sonuna kadar riayet etmelerini istiyoruz. En güçlü silahımız bu. Kurallara uymak aynı zamanda birbirimize karşı sorumluluğumuz. Farkında olmadan başkalarının hayatını riske atabiliriz. Herkes, virüs taşıyormuş gibi düşünerek bir başkasıyla ilişki ve temasında hareketlerini şekillendirmeli. Özellikle yaşlılarımız ve büyüklerimiz bizim için değerli. Onlarda hastalığın etkileri çok daha fazla oluyor. Onların bulunduğu ortamlarda daha özenli ve dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

Ziyaret ettiği iş yerlerinde tedbirlerin harfiyen uygulandığını gördüğünde duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çelik, "Kütahya'da büyük bir kesimin kurallara uyduğunu gördük. Uymayanları da ikaz ediyoruz. Cezalandırmak çözüm değil. Önemli olan herkesin aynı mücadele içinde olduğu bilincini taşıyarak soruna sahip çıkmasıdır. Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür bir borç biliyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetim kapsamında Kütahya'da da pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, kuaför, berber, güzellik salonları, ticari taksiler, taksi durakları ile tüm yaşam alanlarında Covid-19 tedbirleri denetlendi. - KÜTAHYA