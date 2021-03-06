Son dakika haber! Kütahya'da Koronavirüs vaka sayısı artıyor - Son Dakika

Kütahya'da Koronavirüs vaka sayısı artıyor

İl genelinde yaşayan her 100 bin kişiden 85.31'inin pozitif vaka olması tedirginliğe neden oldu

KÜTAHYA - Kütahya'da bu haftaki Koronavirüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı, geçtiğimiz haftaya göre artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosuna göre geçtiğimiz hafta Kütahya'da 100 bin kişiden 72.97'si pozitifti. Bu hafta yayınlanan tabloda oranda artış olması gözlerden kaçmadı. 27 Şubat-5 Mart tarihlerindeki tabloya göre Kütahya'da yaşayan her 100 bin kişiden 85.31'inin pozitif vaka olması tedirginliğe neden oldu.

Bu arada, şehrin işlek caddelerinde oluşturulan polis kontrol noktalarında tedbirlerin artırıldığı gözlendi.

Kütahya Valisi Ali Çelik de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları uyardı. Vali Ali Çelik, "Kütahya'mıza turuncu değil; çinimiz gibi, Belediye Kütahyasporumuz gibi mavi yakışır. Şehrimizi maviye dönüştürmek bizim elimizde. Hep birlikte bu mücadeleye omuz verelim. Koronavirüsle mücadelede birlikteyiz, birlikte başaracağız" açıklamasında bulundu.