Kütahya'da korona virüs vaka sayısı arttı - Son Dakika

Kütahya'da, bu haftaki korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısında artış oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosuna göre geçtiğimiz hafta Kütahya'da 100 bin kişiden 85.14'ü pozitifti. Bu hafta yayınlanan tabloda oranda artış olması gözlerden kaçmadı. 13-19 Mart tarihlerindeki tabloya göre, Kütahya'da yaşayan her 100 bin kişiden 111.33'ünün pozitif vaka olduğu görüldü. - KÜTAHYA