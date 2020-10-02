Kütahya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içmek yasaklandı - Son Dakika

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı alanlarda sigara içilmesine yasak getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Ali Çelik başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlara ek olarak alanlarda sigara içme yasağı getirildiği bildirildi.

İl genelinde 1 Haziran'dan bu yana açık alanlarda ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı vatandaşlarımızın maske takma zorunluluğunu toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda sigara içme bahanesiyle ihlal ettiği görülmektedir. Bu kapsamda Atatürk Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Asım Gündüz Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Abdurrahman Karaa Bulvarı, Sevgi Yolu ve Saman Pazarı'nda maske kullanımını ihlal ederek, maskeyi aşağı indirerek sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, iş yeri ve cami önleri, pazar yerleri, hastane bahçeleri, parklar ile otobüs ve servis duraklarında da toplum sağlığını korumak ve bulaşa sebep olunmaması amacıyla sigara içilmesinin yasaklandığı vurgulandı.

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı ve Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında da gerekli adli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.