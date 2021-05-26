Kütahya'da Kovid-19 vaka sayısı artmadı, düşüş hızı azaldı - Son Dakika

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 15-21 Mayıs haftalık verilerine göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı en fazla 4'üncü il olan Kütahya'da önceki dönemlere kıyasla vakaların artmadığı ancak salgının düşüş hızının azaldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, yaptığı açıklamada, Kütahya'nın hastanelerin yoğunluğu ve yoğun bakım ünitelerinin doluluğu bakımından en hızlı dönemi 2020 yılının kasım ayında yaşadığını söyledi.

Nisan ayının ortalarında da yoğunluk olduğunu ancak 30 Nisan-17 Mayıs'ta uygulanan "tam kapanma"nın da etkisiyle vakalarda düşüş gözlemlediklerini belirten Erşan, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta vaka sayısı 100 bin kişide 152,08 olarak açıklanmıştı, bu hafta ise 100 binde 134,91 olarak açıklandı fakat düşüş arzu ettiğimizin biraz altındaydı. Türkiye ile kıyasladığımız zaman Kütahya'da vaka düşüşü daha yavaş kaldı maalesef. Bir artış söz konusu değil lakin kapanmanın etkisinin daha iyi olmasını beklerdik. Tabii bunda da belirli faktörler var. Kütahya'da çoğu vatandaşımız alınan tedbirlere riayet etmekte ama nihayetinde bu salgın bir kişi ile başladı, dikkat etmediğimizde etrafımıza hızlı bir şekilde yayıldığını net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla dikkat edilmediğinde ve vaktinde müracaat edilmediği takdirde sosyal ortamda o kişiler bu hastalığı çok kişiye bulaştırabiliyorlar."

Kentteki vakaların yüzde 55'inin dışarıda bulunması zorunlu olmayan bireylerde görüldüğüne dikkati çeken Erşan, en çok bulaşın ise aile içi ve akraba ziyaretlerinden kaynaklandığını dile getirdi.

Aşılamada Kütahya'nın iyi bir seviyede olduğunu, birinci dozu yaptıranların yüzde 70, ikinci dozda da yüzde 50'nin üzerinde bir orana ulaşıldığını ifade eden Erşan, il genelindeki hastanelerin Kovid-19 yoğun bakımlarının doluluğunun yüzde 29 olduğunu sözlerine ekledi.