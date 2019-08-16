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Kütahya'da köy yollarında çalışma

1 saat önce

Kütahya'da köy yollarında ulaşım kalitesinin yükseltilmesi için yol yapım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kütahya'da köy yollarında çalışma, System.String[]
Kütahya'da köy yollarında ulaşım kalitesinin yükseltilmesi için yol yapım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ilkbahar aylarından itibaren başlatılan yol yapım çalışmalarıyla köylere ulaşım kalitesinin arttığı belirtildi.
Köy yollarındaki asfalt çalışmalarının birçoğunun tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğu duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Merkez Aloğlu köyü, İl Özel İdare programında bulunan 4 kilometrelik birinci kat satıh kaplama yolu tamamlanarak hizmete girdi. Yine merkeze bağlı Sobran köyünde 1 kilometrelik satıh kaplama yol program kapsamında tamamlanıp kısa süre önce hizmete girdi. Birinci kat satıh kaplama çalışması yapılarak hizmete sokulan üçüncü köy yolu ise merkeze bağlı Kirazlıyayla köyündeki 3,5 kilometrelik köy yolu oldu. Ayrıca Kütahya İl Özel İdaresi yol ekipleri satıh kaplama yol çalışmalarının yanında bitümlü sıcak kaplama (BSK) asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Domaniç ilçesinde Berçin köyünde yaklaşık 1 kilometrelik BSK asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu."
Açıklamada, KÖYDES programında bulunan Domaniç ilçendeki 3 kilometrelik Çamlıca- Yeşilköy yolunun BSK asfalt olarak tamamlandığı aktarıldı.
Domaniç, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:35 Kaynak: AA
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