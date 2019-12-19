Kütahya'da 'Kültürlerin buluşma noktası Türkiye' etkinliği - Son Dakika

Kütahya'da, Uluslararası Göçmenler Günü kutlama programı kapsamında düzenlenen 'Kültürlerin buluşma noktası Türkiye' etkinliği, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.



Anadolu'nun göçmenleri merhamet ve sevgiyle ağırladığını belirten Valİ Ömer Toraman, göçmenlerin Kütahya'ya değer kattığını söyledi.



Vali Toraman, "Yaşadığınız coğrafyalarda olumsuz şartlarınız olsa da bugün bulunduğunuz Anadolu coğrafyasında barış, merhamet, sevgi ve hoşgörü var. Sizleri misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. Bizlere değer katıyorsunuz; değer ve inançlarımızı hayata geçirmemize vesile oluyorsunuz. Ümit ediyorum Kütahya'da kendinizi bir yabancı olarak değil, burada yaşayan yerleşik bir hane olarak görüyorsunuzdur" dedi.



"HİÇ KİMSE YOKSA BİZ VARIZ"



Türklerin geçmişten bugüne zorda olan herkese kucak açtığını, bundan sonra da açmaya devam edeceğine vurgu yapan Vali Toraman, "Biz birbirimize aşinayız. Birbirimizi tarihten tanıyoruz. Farklı coğrafyalarda farklı dillerde konuşsak da birlikte çok ortak yaşamışlığımız var. Bu yüzden Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün dünyaya bu mesajı vermek için gayret gösteriyor. Maalesef muhataplar başka şeylerle meşgul oluyorlar. Ümitsiz olmamak lazım. Türkiye Cumhuriyeti bütün kurum ve kuruluşlarıyla ve daha da önemlisi büyük Türk milleti bütün fertleriyle her zaman mazlumun, darda kalanın, zorda kalanın yardımcısıdır. Bu böyleydi, bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Hiç kimse yoksa biz varız. Müsterih olun, Kütahya'mızda huzur içerisinde yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Vali Toraman'ın konuşmalarının ardından göçmenler 'Yabancıların Gözünden Türkiye Konuşmaları' başlığıyla Türkiye tecrübelerini ve hayallerini paylaştı.



Programda atletizm branşında başarı elde eden Fetene Alemu Regasa'ya Vali Dr. Ömer Toraman tarafından 'Kırlangıç' ödülü verildi.



Film gösterimi, Göçmen Korosu ve folklor gösterilerinin ardından Vali Toraman ve beraberindekiler, stantları gezerek ülke kültürleri hakkında bilgi aldı, ikram edilen yöresel yemeklerin tadına baktı. - KÜTAHYA