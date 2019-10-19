Kütahya'da kumar operasyonu

KÜTAHYA'da polis ekiplerince kumar oynandığı belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 15 kişi yakalanırken, kumar parası olduğu değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi. Son 10 ayda yapılan 12 operasyonda yakalanan 63 kişiye ise toplam 20 bin 160 lira para cezası uygulandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şubesi ekipleri Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında kumar oynatıldığı ve alkol alındığını tespit etti. Mahkeme kararıyla baskın yapılan işyerinde kumar oynadığı tespit edilen 15 kişi yakalandı. Herhangi bir ruhsatı olmayan binada sigara ve alkol satışı yapıldığı da belirlendi. Polis adreste kumar aracı olarak kullanılan okey takımları, oyun pulları, alacak listesinin yazılı olduğu kağıtlar ile kumar parası olarak değerlendirilen 10 bin liraya el koydu. İşyerinde yakalanan 15 şüpheli hakkında Kabahatler Kanunu gereğince para cezası kesilerek adli soruşturma başlatıldı.

10 AYDA 63 KİŞİ YAKALANDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nce son 10 ayda kentte kumar oynandığı tespit edilen 12 işyerine bakın yapılırken, toplam 63 kişi hakkında yasal işlem başlatılarak Kabahatler Kanunu gereğince toplam 20 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.