Kütahya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Kütahya'da, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 5 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Meydan Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 5 şüpheli için 15 bin 750 liralık ceza tutanağı düzenledi.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, Kütahya Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.