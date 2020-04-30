Kütahya'da kumar oynayan 7 kişiye sosyal mesafe cezası - Son Dakika

Kütahya'da kumar oynayan 7 kişiye sosyal mesafe cezası

KÜTAHYA'da polis ekiplerince kumar oynandığı tespit edilen bir işyerine yapılan baskında 1'i saklandığı tavan arasında 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri kombi tamircisi olduğunu söyleyerek bakım yapmaya çalışırken, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arandığı tespit edilen 1 kişide gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şubesi ekipleri Balıklı Mahallesi Devlet Hatun caddesi üzerinde bir işyerinde kumar oynandığını tespit etti. Savcılık talimatıyla düzenlenen baskında polislerin geldiğini görerek tavan arasında gizlenen şüphelinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri kombi tamircisi olduğunu söyleyerek bakım yapmaya çalışırken, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arandığı tespit edilen 64 yaşındaki 1 kişide gözaltına alındı.

İşyeri sahibi hakkında kumar oynatmaktan adli soruşturma başlatılırken, kumar oynarken yakalanan 7 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.