Kütahya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Kütahya'da kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 12 kişiye 37 bin 800 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Servi Mahallesi'ndeki dernek binasında kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 12 kişi için 37 bin 800 lira ceza tutanağı düzenledi.

Dernek, Kütahya Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.