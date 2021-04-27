Kütahya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Kütahya'da, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye, 59 bin 850 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Balıklı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 19 şüpheli için 59 bin 850 lira ceza tutanağı düzenledi.

Zanlıların, polis ekiplerine yakalanmamak için binanın çevresine güvenlik kamerası yerleştirdiği belirlendi.

Daire, Kütahya Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi.