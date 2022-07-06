Kütahya'da Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Kütahya'da Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor

06.07.2022 13:13
Kütahya'da Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor

Kütahya'daki bıçak ustaları, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk yaşamaya başladı.

Kütahya'daki bıçak ustaları, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk yaşamaya başladı.

Kurban kesimi için üretilen yeni bıçakların tezgahlardaki yerini aldığı dükkanlarda, vatandaşların getirdikleri bıçaklar da bileme makinesiyle keskinleştiriliyor.

Bıçak ustası Suat Ulukaya, yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır bıçakçılıkla uğraştığını söyledi.

Ulukaya, bıçak fiyatlarının 20 lira ila 1000 lira arasında olduğunu belirterek Ulukaya, "Vatandaşlarımıza bıçak bileme işinin son güne bırakılmamasını tavsiye ediyoruz. Şu anda yoğunluk yaşanmaya başladı. Bıçak satışından çok bıçaklarını bilemeye getirenler var. Talepleri yetiştirmek için yoğun çalışıyoruz. Hayvan keserken kasabın zorluk ve hayvanın da acı çekmemesi için bıçağın keskin olması çok önemli." dedi.

Bıçakların daha çok elde yıkanması tavsiyesinde de bulunan Ulukaya, "Makinede yıkanan bıçakların uçları daha çabuk yıpranıp köreliyor. Bilenen bıçakların uzun süre kullanılması için zaman zaman masat kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kütahya, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Kurban Bayramı öncesinde bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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