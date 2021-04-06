Kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika

Kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, kuvvetli sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü. Domurköy, Çakıl, Ilıcaksu, Bükerler, Çiftlik, Aksu, Çokköy, Karaköy, Güney, Kozcağız ve Saruhanlar köylerinde aniden bastıran sağanak bazı derelerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu. Etkili olan sağanak nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Çakıl köyü Muhtarı Gökhan Okumuş, özellikle dere kenarlarındaki tarla ve bahçelerin büyük zarar gördüğünü söyledi. Karaköy'deki selden zarar gören restoran sahibi Recep Özdemir de kuvvetli yağışın ardından oluşan sel nedeniyle derenin aniden taşarak restoranı su bastığını belirtti. Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Son Dakika

Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

"Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü

Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu

Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı

240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti

Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak

Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?