Kütahya'da kuyumcu soygununu komşu esnafın dikkati önledi - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir kuyumcudan soygun girişiminde bulunan ve komşu esnafın durumu fark etmesinin ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinde Hisar Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'nde Hamit Önder'e ait kuyumcu dükkanının önüne gelen zanlılar, iş yerinin kepenklerini araca bağlı çeki halatıyla kırarak soygun girişiminde bulundu.

Çevrede iş yeri bulunan esnaf Hayrettin Bozdemir'in durumu fark etmesi üzerine paniğe kapılan zanlılar, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Bozdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, soygun girişiminde bulunanların 4 kişi olduğunu gördüğünü söyledi.

Olayı anlatan Bozdemir, "Kepenkleri kanca ile demire taktıklarını fark ettim. Sonra araçta kurulu çeki halatı ile kepenkleri patlattılar. Cama çekiçle vurmaya başladılar. Ben dükkandan bağırınca arabaya binip kaçtılar. Araçta plaka yoktu. Silah çektiler, biz de yanlarına yaklaşamadık." dedi.

Polisin, şüphelilerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışma sürüyor.