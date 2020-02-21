Kütahya'da KVKK semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya'da KVKK semineri - Son Dakika

Kütahya'da KVKK semineri

6 saat önce

Türkiye Barolar Birliği Meslek İçi Eğitim seminerleri kapsamında, 'Kişisel Verileri Koruma Kanunu' (KVKK) konulu sertifikalı eğitim semineri gerçekleştirildi.

Kütahya'da KVKK semineri, System.String[]

Türkiye Barolar Birliği Meslek İçi Eğitim seminerleri kapsamında, 'Kişisel Verileri Koruma Kanunu' (KVKK) konulu sertifikalı eğitim semineri gerçekleştirildi.


Kütahya Vahitpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi Konferans Salonu'ndaki seminer, Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam'ın açılış konuşması ile başladı.


Seminer Türkiye Barolar Birliği KVKK'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Şakir Uzun, Türkiye Barolar Birliği Kişisel Verileri Koruma Hukuku Eğitim Birimi üyesi Avukat Ecem Kumsal Başyurt'un sunumu ilgiyle izlendi. - KÜTAHYA

Türkiye Barolar Birliği, Ahmet Atam, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi
67 yaşındaki yaşlı adam, dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti Oğlu intihar eden annenin feryadı yürek dağladı: Neden yaptın oğlum

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:15:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya'da KVKK semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]