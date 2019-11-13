Kütahya'da maden ocağında 'göçük' tatbikatı (2)

TATBİKAT BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sabah saatlerinde başlatılan Türkiye'nin en geniş kapsamlı Ulusal Maden Tatbikatı tüm işçilerin göçük altından çıkarılmasının ardından başarıyla tamamlandı.

Tatbikatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı'nın da canlı olarak Bakanlık Acil Durum Kriz Yönetimi Merkezi'nden izledi. Tatbikatta senaryo gereği 157 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edilirken, maden ocağında kalan işçiler için zaman kaybedilmeden çalışmalar başlatıldı. Kısa sürede göçük altındaki işçilerden 139'u kurtarıldı. Kalan 18 işçi de ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu yer üstüne çıkarıldı. İşçiler senaryo gereği ambulanslara taşınarak tedavi altına alındı. Kurtarma çalışmalarının ardından tatbikatın başarıyla tamamlandığı açıklandı.