Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Mangala Turnuvası Düzenlendi

Kütahya'da Mangala Turnuvası Düzenlendi

1 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya Temsilciliği tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik mangala turnuvası düzenlendi.

Kütahya'da Mangala Turnuvası Düzenlendi, System.String[]
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya Temsilciliği tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik mangala turnuvası düzenlendi.


Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen turnuvaya katılan 40 öğrenci birbirleriyle mücadele etti.


TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Orhan Yener Kaytancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel sporlardan mangalayı yaşatmak için turnuva düzenlediklerini belirtti.


Mangala oyununun zeka gelişimine katkı sağladığını dile getiren Kaytancı, şunları kaydetti:


"Zeka oyunları kapsamında gençlerimizin zekalarının gelişimine katkıda bulunmak için Kütahya Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle bu turnuvayı gerçekleştiriyoruz. Turnuvamıza 40 ortaokuldan öğrencilerimiz katıldı. Yarışmamızda derece alan öğrencilerimize çeşitli hediyelerimiz olacak. Amacımız, gençlerimizi pozitif yönde gelişimlerini sağlamamalarına katkı vermek. TÜGVA olarak benzer organizasyonları tüm gençlerimize yönelik de yapıyoruz."

Turnuva sonrasında dereceye giren öğrencilere Vali Yardımcısı Arif Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü İbrahim Aybek ve Kaytancı tarafından çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:17 Kaynak: AA

Orhan Yener, Türkiye, Kütahya, Güncel
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