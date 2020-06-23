Kütahya'da mantar toplamaya giden kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Kütahya'da ormana mantar toplamak için giden kişi ölü bulundu.

Merkeze bağlı Büyüksaka köyünde ikamet eden Musa Tokdemir (87), traktörle mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Tokdemir'in eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri, Tokdemir'in bulunması için arama çalışması başlattı.

Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarında Tokdemir'in traktörü, jandarma ekipleri tarafından Akçamesçit köyü yakınlarındaki Varak mevkisinde bulundu.

Yaklaşık 4 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından traktörün yaklaşık 700 metre uzağında buğday tarlasının içinde yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Tokdemir'in cesedi üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi.