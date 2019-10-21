Kütahya'da Mehmetçiğe destek yürüyüşü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığı Türk Dünyası Araştırma Topluluğu tarafından 'Odruya destek için bayrak yürüyüşü' etkinliği düzenlendi.



İktisadi ve İdari Bilimler Fatültesi (İİBF) önünde toplanan öğrencilere Türk bayrağı dağıtıldı. Öğrenciler, slogan atarak Anfi Tiyatro Alanı'na kadar yürüdü. İstiklal marşının ardından basın açılmasını Türk Dünyası Topluluğu'ndan Sedat Bozkurt okudu.



Bozkurt, "Bu bayrağa gönül vermiş değerli vatan evlatları, sınır ötesinde kahramanca mücadele veren şerefli Türk ordusuna destek vermek amacıyla bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Biz ki yedi düvele meydan okumuş Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın torunlarıyız. Vakit birleşme vaktidir. Bugünden sonra siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakıp milli ve manevi değerlerimiz üzerinde bütünleşme vaktidir. Üniversite okuyan her gencin, yeri geldiğinde Kınalı Hasan, yeri geldiğinde Şerife Bacı ruhu ile mücadele verip bunun bilincinde olmalıdır. Unutmayalım ki insan inandığı oranda hizmet eder, hizmet ettiği oranda bedel öder. Bizler inanmış vatan evlatları olarak her dem bedel ödemeye hazırız. Kendimiz bir birey olarak küçük görmeyelim. Seyit Onbaşı tek başınaydı. Şunun farkında olalım ki muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Şanlı tarihimizden birçok örnek verebiliriz. Lakin vakit tarih yazma vaktidir. Vakit titreyip özüne dönme vaktidir. Konuşmamı milli şairimizin mısralarıyla tamamlamak istiyorum. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.Dumlupınar Üniversitesi biz burada olduğumuz sürece bize mezar olmadan bütün bölücü örgütlere Gülizar olmayacaktır" dedi.



"BU MİLLET BİR OLDUKÇA HİÇBİR KUVVET BİZİ SİNDİREMEYECEKTİR"



Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, "Böyle anlamlı bir zamanda, anlamlı bir etkinlik yaptığınız için sizleri gönülden kutluyorum. Bu millet bir oldukça hiçbir kuvvet bizi sindiremeyecektir. Çünkü biz, ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim ruhuna ve anlayışına sahip bir milletiz ve bunu anladıkları için de yaklaşık 200 yıldır planlarını değiştirdiler, bizi birbirimize düşürmeye, bizi içimizden parçalamaya çalışıyorlar fakat bu asil millet, onarın oyunlarına gelmeyecek, yine o şanlı ecdadımızın dalgalandırdığı bayrağı yere düşürmeden inşallah cihanın hakimi olacaktır buna inanıyoruz. Çünkü bu millette o ruh var. Bize düşen, kendi asli vazifelerimizi yapmaktır. Bugün Mehmetçik çok önemli bir vazifeyi ifa etmektedir. Eğer o görev bizde olsaydı çekinmeden biz de oralara gider ve o görevi ifa ederdik.Ama bugün bizim vazifemiz ilim tahsil etmektir, üniversite okumaktır, biz bu vazifeyi hakkıyla yerine getireceğiz. Eğer askerlik vazifesi üzerimizde olsaydı da severek o vazifeyi yapacak ve gerekirse de severek canımızı feda edecektik. Tekrar oralardaki, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimiz için, burada toplanan öğrenci arkadaşlarımızı ve buradan oraya gönderilen bu anlamlı selam gönülden tebrik ediyorum, sizleri kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Rektör Kazım Uysal, DPÜ Rektör Yardımcısı Mustafa Aydın, DPÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur ve öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan 'Mehmetçiklere' 'asker selamı' gönderdi. - KÜTAHYA