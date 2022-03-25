Kütahya'da merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı - Son Dakika
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Kütahya'da merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

25.03.2022 20:26
Kütahya'da merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

Kütahya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4'ü kadın 5 şüpheli yakalandı.

Kütahya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4'ü kadın 5 şüpheli yakalandı.

Simav Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında görevde olan sağlık memuru ile ihraç edilen devlet memurlarının da bulunduğu 4'ü kadın 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Son dakika haber... Kütahya ve Manisa'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı Son dakika haber... Kütahya ve Manisa'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Kütahya, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı - Son Dakika


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