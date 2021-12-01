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Kütahya'da mevsimin ilk karı böyle görüntülendi - Son Dakika

Kütahya'da mevsimin ilk karı böyle görüntülendi

01.12.2021 21:03

Kütahya'da mevsimin ilk karı böyle görüntülendi Ağaçlarındaki kuşburnu, muşmula ve ayvaların karlı durumu, doyumsuz bir görüntü oluşturdu Kütahya kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Kütahya'da mevsimin ilk karı böyle görüntülendi

Ağaçlarındaki kuşburnu, muşmula ve ayvaların karlı durumu, doyumsuz bir görüntü oluşturdu

KÜTAHYA - Kütahya kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Bazı vatandaşlar, Kütahya'nın yüksek kesimlerine giderek burada karın tadını çıkarttı. Park etmiş araçların ve ağaçların üzeri karla kaplanırken, karın yüksek kesimlerde 6 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Karla birlikte, Kütahya'nın Radar bölgesindeki meyve bahçelerinde ilginç görüntüler oluştu. Ağaçlarındaki kuşburnu, muşmula ve ayvaların karlı durumu, doyumsuz bir görüntü oluşturdu.

Bu arada, Kütahya merkeze mevsimin ilk vatandaşları sevindirdi. Araçların üzerinde oluşan karları temizleyen vatandaşlar, "Kar rahmettir, berekettir. Beyaz güzelliğin tadını çıkartıyoruz" dediler.

Kütahya'daki mevsimin ilk karı, İHA tarafından da havadan görüntülendi.

Kütahya'da mevsimin ilk karı böyle görüntülendi
Kütahya'da mevsimin ilk karı böyle görüntülendi
Kütahya'da mevsimin ilk karı böyle görüntülendi
Kütahya'da mevsimin ilk karı böyle görüntülendi

Kuşburnu, Kütahya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da mevsimin ilk karı böyle görüntülendi - Son Dakika


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