Kütahya'da mezar taşları tahrip edildi - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki bir mezarlıkta, bazı mezar taşları kimliği belirsiz kişilerce kırılarak tahrip edildi.

Çakıl köyündeki mezarlığı ziyaret edenler, bazı mezarlara ve mezar taşlarına zarar verildiğini fark ederek durumu köy muhtarına bildirdi.

Mezarlıkta yapılan incelemede bazı mezar taşlarının kırılarak tahrip edildiği belirlendi.

Muhtar Gökhan Okumuş, gazetecilere, 80 nüfuslu köyde 6 mezar taşının kırıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirten Okumuş, "Burası bir mezarlık. Burada yatan insandan ne istediler. Görünce köyde herkes çok üzüldü. Biz burada yapılan bu tahribatın belli kişilere yapıldığını görüyoruz. Kimseyi de suçlayamıyoruz, sadece çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.