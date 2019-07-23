Kütahya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

Kütahya
'da işçi taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu, 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, işçi taşıyan Ali Beyge'nin kullandığı 43 SC 714 plakalı minibüs, Seyitömer
beldesi yakınlarında karşı yönden gelen Halil Aslan
yönetimindeki 43 AP 143 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki İsmail Çelik
, Aladdin Gök, Orhan Kuşluk, Ahmet Ocak
, Ömer Aşan, İsmail Yakut, İsmail Akgün
, Ramazan ve Selim
Kuşçu yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.