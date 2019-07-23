Son Dakika Haberleri: Kütahya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kütahya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı

14 dakika önce

Kütahya'da işçi taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu, 11 kişi yaralandı.

Kütahya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı, System.String[]
Kütahya'da işçi taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu, 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, işçi taşıyan Ali Beyge'nin kullandığı 43 SC 714 plakalı minibüs, Seyitömer beldesi yakınlarında karşı yönden gelen Halil Aslan yönetimindeki 43 AP 143 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki İsmail Çelik, Aladdin Gök, Orhan Kuşluk, Ahmet Ocak, Ömer Aşan, İsmail Yakut, İsmail Akgün, Ramazan ve Selim Kuşçu yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kütahya, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yanında getirdiği evcil hayvan için kavga eden kadın, trene 2 saat rötar yaptırdı Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı Doktorlar bile şaştı kaldı! 60 yıl beyninin yarısı olmadan yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 00:15:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]