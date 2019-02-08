Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Minibüsün Çarptığı Yaya Öldü

Kütahya'da Minibüsün Çarptığı Yaya Öldü

1 saat önce

KÜTAHYA'da, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Yaşar Yığın (74) yaşamını yitirdi.

Kütahya'da Minibüsün Çarptığı Yaya Öldü, System.String[]
KÜTAHYA'da, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Yaşar Yığın (74) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Adnan Menders Caddesi Sanayi kavşağında meydana geldi. Mehmet Cin'in kullandığı 43 NF 929 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Yığın'a çarptı. Yığın, olay yerine gelen ambulansla götürüldüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:16 Kaynak: DHA

Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Kredilerde 7 Yıla Kadar Vade Vereceğiz Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'den Fikret Orman'a Ziyaret

Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle Son Dakika! Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:31:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Minibüsün Çarptığı Yaya Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]