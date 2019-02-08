Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Minibüsün Çarptığı Yaya Öldü

Kütahya'da Minibüsün Çarptığı Yaya Öldü

7 dakika önce

Kütahya'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kütahya'da Minibüsün Çarptığı Yaya Öldü, System.String[]
Kütahya'da minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.C'nin kullandığı 43 NF 929 plakalı minibüs, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Sanayi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Yığın'a (74) çarptı.

Ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekibince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yığın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:28 Kaynak: AA

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