Son Dakika Haberleri: Kütahya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kütahya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Kütahya'da bir motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kütahya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kütahya'da bir motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Rıdvan Karabacak'ın kullandığı 39 NU 216 plakalı motosiklet, Ahi Evren Caddesi'ndeki virajda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile motosikletteki Derya Gün (23) yaralandı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kütahya, Evren, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eymen'in öldürülmesiyle ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi, birbirini suçladı
Çorlu'daki cinayet - Zanlı ifadesi: Birlikte yaşıyorlarmış, kafama taktım Kastamonu'da uçuruma yuvarlanan kamyon alev aldı: 3 kişi yanarak hayatını kaybetti Genç kızın yüzüne asit türü sıvı atılmasına ilişkin dava

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 15:50:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]