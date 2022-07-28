Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda, M.A. E. (28) ve O.E. (34) isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada, 1.78 gram esrar ve 0.64 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'da iki kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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