Kütahya'da iki kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da iki kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu

28.07.2022 09:43
Kütahya'da iki kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 2 şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince 2 şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda, M.A. E. (28) ve O.E. (34) isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada, 1.78 gram esrar ve 0.64 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kütahya'da balya makinesi kıvılcımından çıkan yangında 2 dekar alan yandı Kütahya'da balya makinesi kıvılcımından çıkan yangında 2 dekar alan yandı Asayiş ekipleri suça geçit vermiyor Asayiş ekipleri suça geçit vermiyor Boş arazide çıkan yangın ekili alana ulaşmadan söndürüldü Boş arazide çıkan yangın ekili alana ulaşmadan söndürüldü
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da iki kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:43:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da iki kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement