Kütahya 'da Motosikletli Polis Timlerince bir araçta ve şahsın üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.