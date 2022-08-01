Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

01.08.2022 10:30
Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir araçta ve şahsın üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir araçta ve şahsın üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Maruf Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda,

S.B. (42) isimli şahsın sevk idaresindeki araçta ve şahsın üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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