Kütahya'da bir şahsın üzerinde bonzai maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da bir şahsın üzerinde bonzai maddesi ele geçirildi

21.08.2022 10:28
Kütahya'da bir şahsın üzerinde bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, 23,21 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, 23,21 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Osman Gazi Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda, O.S. (25) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araç ve üzerinde yapılan aramada, 23,21 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da bir şahsın üzerinde bonzai maddesi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da bir şahsın üzerinde bonzai maddesi ele geçirildi - Son Dakika
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