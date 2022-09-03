Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Alipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan çalışmalarda, H.H.K.(35) isimli şahsın sevk ve idaresindeki E.E.(24) ve D.D.(28) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında,10,80 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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