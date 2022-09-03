Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

03.09.2022 10:51
Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta 10,80 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince içerisinde 3 kişinin bulunduğu araçta 10,80 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Alipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan çalışmalarda, H.H.K.(35) isimli şahsın sevk ve idaresindeki E.E.(24) ve D.D.(28) isimli şahısların yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların yapılan üst aramasında,10,80 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Kütahya'da yol kalitesi artıyor Kütahya'da yol kalitesi artıyor Eskişehir'de ziynet eşyası hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı Eskişehir'de ziynet eşyası hırsızlığı şüphelisi 2 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
10:22 Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:33 "Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı
09:01 Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 11:04:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da 3 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement